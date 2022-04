L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 1 maggio alle 14.00 su Italia 1

inizieremo parlando dei terribili eventi legati alla guerra in Ucraina e dell’impatto sulla transizione ecologica. Vi porteremo sul lago di Como tra le meraviglie di Villa del Balbianello, la spettacolare villa del diciottesimo secolo gestita dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano. Vi parleremo del grave impatto ambientale che hanno le reti da pesca abbandonate sui fondali marini e dell’impegno della Divisione Subacquea di Marevivo per la loro rimozione. Vi mostreremo il primo velivolo drone spinto da energia solare e analizzeremo il fondamentale ruolo delle piante nella lotta all’inquinamento. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il ruolo delle eroine verdi nella lotta al climate change. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che sabato 30 aprile darà spettacolo tra le strade del Principato di Monaco. La puntata sarà disponibile suin, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.