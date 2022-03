L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 13 marzo alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando dell’impatto della guerra sull’ambiente e del ruolo delle fonti rinnovabili a fronte della crisi energetica. Vi mostreremo due esempi virtuosi di materiale riciclato portandovi a Robbio, in provincia di Pavia, dove sono state realizzate 8.000 mq di strade utilizzando un particolare asfalto con l’aggiunta di 10 tonnellate di gomma riciclata da pneumatici fuori uso e dagli studenti della classe VB di Biotecnologie Ambientali dell’Istituto Torno di Castano Primo che hanno ideato “Potato-plastic”, una particolare bioplastica realizzata a partire dagli scarti delle patate. Vi porteremo in Trentino per visitare le gallerie a 300 metri di profondità che fanno da frigorifero naturale per le mele e vi parleremo dei costi legati alle catastrofi naturali. Continueremo a dare consigli alle neo-mamme per essere più eco-friendly con la nostra rubrica E-Mamma e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che si sta preparando alla tappa italiana di Roma per il weekend del 9 e 10 aprile.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina e su Tgcom24 il sabato alle 14.00.