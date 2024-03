L'Italia è maglia nera in Ue per metro, tram e treni suburbani

Se paragonata con Regno Unito, Germania e Spagna, la Penisola non regge il confronto. A fare il punto è il report "Pendolaria-Speciale aree urbane" di Legambiente , diffuso nell'ambito della campagna Clean Cities. A pesare, in primis, la carenza di infrastrutture, che comporta città sempre più sotto scacco di traffico e smog. Roma risulta tra le città europee peggiori in termini di dotazioni di binari e metro.

I dati I dati parlano chiaro, dice Legambiente: in Italia la lunghezza totale delle linee di metropolitane si ferma a poco meno di 256 chilometri, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 km), Germania (656,5) e Spagna (615,6). Il totale delle linee metropolitane nella nostra Penisola è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (291,3) o Parigi (225,2). Riguardo le tranvie, in Italia ci sono 397,4 chilometri, assai lontani dagli 875 della Francia e soprattutto dai 2.042,9 della Germania. Analoga situazione per le ferrovie suburbane, quelle prese ogni giorno da tanti pendolari, dove l'Italia è dotata di una rete totale di 740,6 chilometri mentre sono 2.041,3 quelli della Germania, 1.817,3 nel Regno Unito e 1.442,7 in Spagna.

Sul fronte investimenti su ferro, il rapporto evidenzia che l'Italia ha fatto ben poco preferendo quello su gomma. Nel 2023, ricorda Legambiente, non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di nuove tranvie, mentre l'unica aggiunta alla voce metropolitane riguarda l'apertura di un nuovo tratto della M4 a Milano. E se si guarda indietro negli anni, dal 2016 al 2023 sono stati realizzati appena 11 chilometri di tranvie e 14,2 di metropolitane, con una media annua rispettivamente di 1,375 chilometri e 1,775 chilometri, ben lontani da quanto sarebbe necessario per recuperare la distanza dalle dotazioni medie europee.

Roma tra peggiori città in Europa per binari metro Tra a le città, Roma è tra le peggiori in Europa in termini di dotazione di binari di metro: 1,43 chilometri ogni 100mila abitanti, rispetto ad altre capitali quali Londra (4,93), Madrid (4,48), Berlino (4,28). Nove in particolare i progetti in stallo su cui Legambiente riporta l'attenzione: la chiusura dell'Anello ferroviario romano, sul quale dapprima ci sono state le coperture finanziarie dei fondi del Pnrr, poi tagliate con la revisione della scorsa estate, 175 milioni di euro in meno sui 262 che erano disponibili inizialmente; il "nodo Pigneto", che prevede la realizzazione di una nuova stazione di interscambio tra ferrovie regionali e metro C nel quadrante est; i "Piani di assetto" di Tiburtina, Tuscolana, Trastevere e Ostiense; il quadruplicamento della Ciampino-Capannelle, anch'esso finito nei tagli della revisione del Pnrr insieme al raddoppio Cesano-Vigna di Valle sulla FL3, mentre il raddoppio della FL2 fino a Guidonia ancora non vede una conclusione.

In previsione del Giubileo del 2025, tra le nuove linee tranviarie finanziate all'interno del Pnrr, vi sono quella lungo Viale Palmiro Togliatti e la Tva (Termini-Vaticano-Aurelio). Quest'ultima, "rimandata al 2026 perché non sarebbe stata inaugurata in tempo per il Giubileo e i cantieri aperti avrebbero peggiorato la viabilità di aree cruciali agli eventi del 2025, è protagonista di incomprensibili polemiche - afferma Legambiente - che vanno avanti da mesi e che mirano a uno stop dell'opera per motivi surreali, ossia il presunto impatto visivo e acustico su Via Nazionale". Una menzione particolare merita la ferrovia Termini-Giardinetti "che dall'estate 2015 vede appeso al capolinea di Giardinetti un avviso che notifica la chiusura della tratta Centocelle-Giardinetti", ha osservato Legambiente.