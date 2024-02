Inquinamento, lo studio: "Può cancellare il profumo dei fiori"

La ricerca illustra l'impatto che l'inquinamento causato dalle attività umane potrebbe avere a livello globale, mettendo a rischio un meccanismo fondamentale come l'impollinazione. Gli studiosi guidati hanno analizzato gli effetti dell'inquinamento sull'impollinazione delle "primule della sera", fiori che si aprono solo di notte, da parte delle falene.

I risultato dello studio

Grazie a esperimenti condotti sia in laboratorio che sul campo, gli autori dello studio hanno scoperto che in particolare il radicale nitrato, il composto dominante durante le ore notturne in alcune zone più inquinate, degrada rapidamente i composti aromatici prodotti dalle primule, rendendole irrintracciabili da parte delle falene. Questo ha comportato un calo in media del 70% nelle visite fatte dagli insetti ai fiori, che hanno così vista danneggiata la loro capacità di riprodursi.