Il volo leggendario delle farfalle sull’Atlantico

Questa storia inizia nell’ormai lontano 2013, quando l’entomologo Gerard Talavera si imbatté in una decina di farfalle con le ali danneggiate sulle coste della Guyana Francese. A sorprenderlo fu soprattutto il fatto che non avrebbero dovuto trovarsi lì. Questa specie, infatti, è solita volare per migliaia e migliaia di chilometri, ma le loro migrazioni avvengono tra l’Europa e l’Africa sub-sahariana. Eppure si trovavano in Sud America.