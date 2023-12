Il primo aerotaxi elettrico della Grande Mela

Un elicottero elettrico in grado di collegare l’aeroporto JFK al cuore di Manhattan in soli sette minuti

Entro il 2025 gli aerotaxi elettrici potrebbero trasportare passeggeri dall’aeroporto JFK di New York al centro di Manhattan.

Il 10 novembre, la Joby Aviation, fondata da JoeBen Bevirt, ha effettuato un volo dimostrativo, decollando dall’eliporto di Downtown Manhattan in presenza del sindaco e delle massime autorità della metropoli. Così New York ha potuto vivere un momento per certi versi storico. Infatti per la prima volta ha visto muoversi un velivolo elettrico nel cuore della città.

Sito ufficiale

Con un taxi tradizionale il viaggio dall’aeroporto JFK a Manhattan dura circa un’ora, mentre Joby Aviation garantisce che lo stesso tragitto con l’aerotaxi può essere coperto in appena sette minuti. Insomma, un viaggio eco-sostenibile, silenzioso e soprattutto veloce.

160 km l’autonomia di questo elicottero elettrico, che, come dichiara il costruttore, può essere ricaricato in cinque minuti, il tempo per la discesa e la salita dei passeggeri.