Il Politecnico di Milano per il Premio Stromboli

L’edizione che si terrà dal 10 al 14 luglio 2024 invita gli studenti a mettersi in gioco, per affrontare le sfide ambientali del futuro e contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile sulle isole

Caratterizzato dall’unicità dell’Isola di Stromboli e dall’energia del suo vulcano attivo, il Premio Stromboli è un riconoscimento nel campo dell’arte contemporanea, del WEB3 / Digital e della ricerca accademica. L'edizione di quest'anno, che si terrà sull’Isola dal 10 al 14 luglio 2024, si focalizzerà sul tema della mobilità sostenibile nei sistemi insulari.

Il Politecnico di Milano per la manifestazione Premio Stromboli selezionerà dei team di studenti che dovranno produrre progetti attinenti alla tematica delle nuove prospettive della transizione ecologica. I ragazzi della classe di master in Mobility Engineering saranno supervisionati dal Prof. Pierluigi Coppola - Dipartimento di Meccanica.

Prof. Pierluigi Coppola - Dipartimento di Meccanica - POLIMI

I progetti presentati saranno valutati e premiati da una commissione formata da docenti del Politecnico di Milano e professionisti affermati nella gestione delle tematiche affrontate. Durante i giorni della manifestazione i vincitori avranno l'opportunità di presentare e illustrare le proprie ricerche di fronte a una platea internazionale. Il MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - di cui fanno parte le più grandi aziende e università italiane, patrocinerà la ricerca degli studenti.

Politecnico di Milano

Il Premio Stromboli si propone di promuovere l'innovazione nell’arte, nella tecnologia e nella ricerca, creando l’occasione per un importante momento di networking tra le nuove generazioni, sarà un’opportunità straordinaria per gli studenti del Politecnico di Milano di mettere in mostra il loro talento e la loro creatività, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile e promuovendo la consapevolezza sulle sfide ambientali e sociali delle isole.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.premiostromboli.it