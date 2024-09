Il diritto alla riparazione

Come ci spiega uno dei fondatori del movimento Right to Repair Europe, Ugo Vallauri: “Viviamo in una società in cui la potenza del marketing e della pubblicità ha fatto sì che ci siamo quasi dimenticati che i prodotti siano fatti per durare. La direttiva sul diritto alla riparazione è un passo importante per far sì che i consumatori possano davvero allungare la vita dei prodotti e ricorrere alla riparazione invece che sostituire e quindi ridurre la montagna di rifiuti elettronici che stiamo continuando ad accrescere globalmente nonché in Italia. Sicuramente un altro passo positivo è che la direttiva dà degli incentivi alle persone che scelgono di far riparare un prodotto in garanzia invece che sostituirlo, cosa che i siti di e-commerce tentando spesso di fare”.