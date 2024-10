Il climate change scende in pista: chiude una storica stazione sciistica in Francia

La chiusura segna una svolta. Arriva infatti con il fallimento del progetto “Alpe de Grande Serre 2050”, che puntava ad una destinazione aperta al turismo tutto l’anno (e per il quale l'amministrazione ha speso 3 milioni di euro). Eppure, il comune ha dovuto scontrarsi con la realtà: in mancanza di fondi e di neve, il modello economico basato solo sullo sci non potrà più essere valido ovunque.