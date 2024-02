“Ice Bed”: la foto diventa icona del clima cambia

Photo credits: Amit Eshel, vincitore categoria Animals in their Environment

Photo credits: Carmel Bechler, Young Wildlife Photographer of The Year

Ogni anno premia le fotografie naturalistiche più interessanti: è il “Wildlife Photographer of the Year”, prestigioso concorso organizzato dal Natural History Museum di Londra. Quest’anno i partecipanti sono stati ben 49.957, da 95 paesi. Protagonisti dei loro scatti sono gli animali che lottano per la propria sopravvivenza in un mondo sempre più antropizzato. Il vincitore è stato Laurent Ballesta, che ha ritratto un granchio a ferro di cavallo giapponese, fotografato a largo delle Filippine. Uno scatto che fa sembrare l’animale un bizzarro alieno sottomarino. La prova di come la natura sappia sempre stupirci. Basta solo guardarla con gli occhi – o gli obiettivi - giusti.