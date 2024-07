I tappi che non si staccano da oggi sono obbligatori

In molti Paesi, tra cui l’Italia, il cosiddetto “tethered cap” è già in commercio da tempo. Ora sarà obbligatorio per tutte le bottiglie per bevande fino a 3 litri. La decisione del Parlamento e del Consiglio europeo è in linea con l'Agenda ONU 2030 per l'economia circolare, che prevede il divieto di vendita di alcuni articoli monouso in plastica. La direttiva prevede che ogni Stato membro stabilisca i propri requisiti di progettazione. L'importante è che i tappi non si stacchino.