Siccità, il grande caldo asciuga il lago di Pilato sui Monti Sibillini

Il grande caldo che da settimane sta attanagliando il centro Italia, ha "colpito" anche le alte quote dell'Appennino marchigiano. Il lago di Pilato, nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, appartenente al territorio di Montemonaco (Ascoli Piceno), è completamente asciutto. Fenomeno che ciclicamente negli anni si è già verificato, ma ogni volta c'è apprensione per la sopravvivenza del chirocefalo marchesoni, un gamberetto preistorico che vive proprio in queste acque.