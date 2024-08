La superluna in giro per il mondo

Da Copenaghen a San Francisco, tutti con il naso all’insù. Nella notte tra lunedì e martedì la Luna ha mostrato al mondo una faccia più grande del solito. È un fenomeno conosciuto in modo non scientifico come “superluna” e avviene quando il nostro satellite si trova nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Per questo appare più grande quasi del 6% e più luminosa.