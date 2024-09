Il villaggio riemerso in Grecia ci racconta la crisi della siccità

Le temperature record registrate durante tutto l’anno e la mancanza di precipitazioni hanno dato il via a una preoccupante crisi idrica in Grecia. "Se la carenza d'acqua continuerà sarà una situazione da incubo", ha commentato il vicesindaco del paese, Kostas Koutsoumbas. Il bacino di Mornos, infatti, rifornisce la regione dell’Attica, dove si concentra la maggior parte della popolazione del Paese. Per questo la società idrica Eydap ha esortato gli abitanti a non sprecare acqua.