29 novembre 2023 17:02

Il più grande felino delle Americhe è sempre più minacciato

Sebbene l'areale conosciuto dei giaguari si estenda dal Messico all'Argentina, questi magnifici felini sono stati eradicati da quasi la metà di questa vasta regione. Gli scienziati stimano che ne rimangano tra i 64.000 e i 173.000 individui, e la metà di questi si trova in Brasile. Tuttavia, una combinazione di impegni in materia di aree protette da parte dei governi dell’America Latina, assieme al divieto del commercio di felini da parte della CITES nel 1975, ha contribuito a portare al recupero di alcune popolazioni nelle roccaforti strategicamente significative di questa specie. Lo spiega il WWF, in occasione della Giornata Mondiale del giaguaro.