26 febbraio 2024 10:49

Il Parmigiano Reggiano: un alimento dalle proprietà sorprendenti

Nell’epoca dell'abbondanza, il rapporto tra scienza e alimentazione è diventato sempre più stretto. In questo senso, le ricerche effettuate nel corso degli anni hanno riconosciuto qualità insospettate in alimenti che per secoli sono stati considerati solamente buoni. Un esempio è rappresentato dal Parmigiano Reggiano. Composto per il 70% da sostanze nutritive e per la restante parte d’acqua, questo è un prodotto interamente naturale. Proteine, Sali minerali, calcio, selenio: questo formaggio non ha solo una storia lunga e importante, ma anche un grande valore nutrizionale.