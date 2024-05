22 maggio 2024 17:36

Emergenza caldo in India: arriva sempre prima e dura sempre più a lungo

Tra le strade di Nuova Delhi si soffoca. Una forte ondata di calore sta mettendo in difficoltà i cittadini, con temperature che hanno superato i 47 gradi. In città le scuole saranno chiuse in anticipo per le vacanze estive.

Le autorità meteorologiche hanno emesso un'allerta rossa per il caldo sia a Nuova Delhi che negli Stati settentrionali di Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana e Chandigarh. L’aumento delle temperature coincide anche con le elezioni generali che termineranno il primo giugno, minacciando di ridurre l’affluenza nei seggi più affollati del mondo.

Storicamente l’India è colpita da queste ondate di caldo tra maggio e giugno, ma negli ultimi anni arrivano sempre prima e durano sempre più a lungo, con pesanti conseguenze sulle persone. Secondo uno studio pubblicato nel 2021 da meteorologi indiani, nel paese più di 17.000 persone sono morte negli ultimi 50 anni a causa delle temperature sempre più estreme.