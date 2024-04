15 aprile 2024 10:44

E-Garden: prendersi cura degli agrumi

Belli, profumati e perfetti come piante ornamentali. Gli agrumi sono un grande classico dei giardini, ma attenzione a prendervene cura nel modo giusto.

Queste, ad esempio, sono le giornate giuste per le potature “di riforma”, che eliminano i polloni, rami che si incrociano tra loro o quelli che crescono dritti verso il centro della pianta. Per queste e altre piccole potature il nostro esperto di giardinaggio Stefano Pagano consiglia di adoperare forbici con taglio bypass, come quelle di Verdemax, con manici in alluminio e inserti gommati, leggerissime. Misurano 20 centimetri e sono perfette per tagli di rami fino a 18 millimetri di diametro. Ideali per ottenere una buona fioritura e fruttificazione.