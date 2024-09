E-Garden: potenziamo le difese delle nostre piante

Come prima cosa posizione le vostre piante in una zona franca, non riscaldata e con grandi finestre, per circa 15 giorni. Quindi nebulizzatele con zeolite in polvere, come questa di Zeover. Si tratta di una sostanza di origine naturale, con proprietà corroboranti, utile per potenziare la resistenza della pianta, aiutandola a proteggersi dai parassiti e dagli sbalzi termici.