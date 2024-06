E-Garden: manteniamo in salute le nostre piante

Per farlo potete usare concimi come il Calcio Bio Liquido Concentrato di Zapi Garden. Naturale al 100%, è ammesso anche in agricoltura biologica, perché semplicemente a base di ossido di calcio. Questo concime agisce inspessendo le membrane delle foglie e dei frutti, aumentandone la croccantezza, la conservabilità e permette alle solanacee di resistere maggiormente ai marciumi.