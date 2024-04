22 aprile 2024 14:50

E-Garden: come irrigare i gerani

L’irrigazione gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione dei Pelargoni. Bagnateli solo e soltanto quando il terriccio è completamente asciutto. Evitate i ristagni d’acqua che porterebbero le radici a marcire. Spesso però l’innaffiatoio può risultare scomodo e pesante, col rischio di rovesciare l’acqua in giro per il balcone. Ecco perché l’esperto di giardinaggio Stefano Pagano ci consiglia di usare un tubo estensibile. Come ad esempio quello di Verdemax. Occupa pochissimo posto, è ultraleggero rispetto ai tradizionali tubi in PVC e soprattutto si estende fino a due volte la sua lunghezza, andando a coprire una distanza – pensate – di 15 metri. Installarlo poi è davvero un gioco da ragazzi.