27 novembre 2023 09:56

Brembo: cultura per crescere

Guardare costantemente avanti con un approccio visionario è da sempre il punto di forza di Brembo. Da dieci anni sotto la guida di Cristina Bombassei è nata la direzione “Corporate Social Responsability“, con l’intenzione di tradurre in approccio strategico progetti di sostenibilità ambientale e supporto alla cultura e all’educazione nella convinzione che sia necessario lasciare un’impronta positiva, essere attori del cambiamento. Aderire agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è soltanto un punto di partenza. Brembo è all’avanguardia nella riduzione delle emissioni, nell’attenzione per l’ambiente, con continua ricerca sul prodotto, ma anche nella realizzazione di progetti sociali. Perché come azienda globale ha a cuore le persone e la loro crescita formativa.