I fiori "progettano" i loro petali per... attrarre le api

È risaputo che i fiori attraggono le api, ma in che modo? Le piante seguono alla lettera delle linee guida invisibili che stabiliscono in anticipo la migliore disposizione di colori, disegni e trame sui loro petali in modo da attrarre in modo più efficace le api e gli altri insetti impollinatori. Lo ha scoperto lo studio guidato dall'Università britannica di Cambridge e pubblicato sulla rivista Science Advances.