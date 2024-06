E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 9 giugno

Andremo alle Maldive per scoprire un progetto di ricerca e tutela delle barriere coralline, e a Milano, dove più di 2000 persone hanno contato tutte le auto parcheggiate in modo irregolare. Conosceremo l’impegno in favore dell’ambiente del windsurfer Federico Morisio. Ascolteremo la storia di Marzia Verona, una pastora e scrittrice.