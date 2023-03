E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 5 marzo

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 5 marzo alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sui risvolti economici dello stop alle auto termiche, previsto per il 2035. Vi parleremo del più grande impianto di pannelli solari della Svizzera, formato da 5mila pannelli applicati lungo il muro di una diga. Di alcuni pesci del Mediterraneo che sono indicatori del cambiamento climatico e della moda sempre più sostenibile che è andata in scena sulle passerelle di Milano. Siamo stati negli stabilimenti di Glass to Power, realtà spin off dell’Università di Milano Bicocca che ha sviluppato delle speciali vetrate fotovoltaiche trasparenti, integrabili invisibilmente nelle architetture degli edifici. Vi mostreremo anche il progetto “Coral restoration”, portato avanti dal Marhe Center alle Maldive per restaurare e proteggere la barriera corallina.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del pianeta, che la scorsa settimana in Sudafrica ha riaperto il campionato tra imprevisti e incidenti. Mentre è tutto pronto per la nuova stagione di Extreme E, l’unico mondiale per Suv totalmente elettrici del Pianeta.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

