E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet.

Parleremo di un’avventura speciale affrontata dall’ultracyclist Omar Di Felice, che ha percorso oltre 700 km in Antartide in bicicletta. Incontreremo anche l’attore Alessandro Gassmann, che ci ha raccontato del suo impegno in favore della sostenibilità. Ci immergeremo nel dibattito sui cosiddetti eco-attivisti, ascoltando come sempre le voci dei protagonisti. Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.