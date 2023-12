E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 31 dicembre

Sostenibili fino all’ultimo giorno dell’anno. Anche per il cenone di San Silvestro Tessa Gelisio ci ha dato dei preziosi consigli per stupire i nostri ospiti con dei piatti green e senza sprechi. Questo è solo uno dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 31 dicembre alle 13.45 su Italia 1.

Parleremo anche di un gruppo di gondolieri sub che ripuliscono i canali di Venezia, troppo spesso inquinanti dai rifiuti più disparati, e del grave livello di inquinamento in Europa. Uno scenario in cui purtroppo l’Italia detiene un primato negativo. Andremo in Piemonte, per visitare il Santuario di Oropa, circondato da un paesaggio straordinario e incontaminato. Affronteremo il problema dell’impatto dell’inflazione su frutta e verdura, legato ai cambiamenti climatici. Scopriremo che anche il mondo delle gare nautiche è destinato a cambiare. Per dimostrarvelo abbiamo provato l’innovativa RaceBird, un bolide che vola sull’acqua in modo totalmente elettrico.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.