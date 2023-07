E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 30 luglio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 30 luglio alle 13.45 su Italia 1 inizieremo parlando dell’accordo raggiunto dal Parlamento europeo con i governi europei sulla legge che vieta l'importazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione. Vi porteremo a Lampedusa, dove l’Osservatorio climatico ENEA ha lanciato dati allarmanti che riguardano il Mar Mediterraneo, e a Merano, una piccola cittadina situata nel cuore dell’Alto Adige, dove si trovano i suggestivi Giardini di Castel Trauttmansdorff, conosciuti anche come i “Giardini della Principessa Sissi”, un luogo magico dove crescono e fioriscono piante provenienti da tutto il mondo. Faremo anche un viaggio speciale sulle terrazze della Cattedrale di Milano, nel cantiere della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, per capire come gli effetti della crisi climatica influiscano sullo stato di salute del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Vi parleremo di una particolare matita “piantabile”, che si trasforma in fiori, piante o erbe aromatiche, e di un progetto dell’ENEA, del Politecnico di Bari e dell’Università Roma Tre. I ricercatori hanno messo a punto un sistema basato sull’automazione e l'intelligenza artificiale per prevenire possibili blackout elettrici causati da ondate di calore.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.