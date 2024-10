E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 3 novembre

Porteremo la sostenibilità nello spazio, con un’intervista a Tommaso Ghidini dell’Agenzia Spaziale Europea. Parleremo di ghiacciai e del loro stato di salute con il glaciologo Giovanni Baccolo. Scopriremo in che modo i tartufi possono essere i custodi dei boschi e come l’Autodromo Nazionale di Monza stia lavorando per diminuire l’impatto ambientale.