E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre

Ammireremo i lavori di Michelangelo Pistoletto, che con la sua arte riesce a parlare al Pianeta. Parleremo della spedizione di Greenpeace per monitorare la contaminazione da PFAS in Italia e della presenza sempre maggiore di aree verdi in Antartide e nel Sahara. Elena Goggia, della redazione di LifeGate, ci spiegherà cos’è il Tegelwippen, una gara a chi toglie più cemento per far posto al verde. Visiteremo un vigneto particolare in Umbria e un castello in cui il FAI ha attuato delle pratiche di restauro sostenibile.