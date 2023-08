E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 27 agosto

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 27 luglio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul fatturato legato ai reati contro l’ambiente. Parleremo dei droni, sempre più utilizzati negli Stati Uniti per irrigare i campi, e di un progetto italiano per ottenere idrogeno dall’acqua piovana. Andremo a Trezzo sull’Adda, a scoprire una meravigliosa foresta di bambù, una pianta dai grandi benefici ambientali, e anche a Napoli, dove l’Enea insieme ad un gruppo di diverse università ha ricostruito il DNA ambientale della Baia di Bagnoli per tracciarne la storia. Infine ad Asiago, per un affascinante viaggio tra storia e natura.

Vi parleremo di Nico Rosberg, che continua a coltivare la sua passione per il mondo elettrico. Il team manager della squadra di Extreme-E ha infatti acquistato una supercar con il sibilo, che vanta un’accelerazione da zero a cento in meno 2 secondi.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.