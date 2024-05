E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet.

Conosceremo la storia di un contadino digitale, Matt The Farmer. Andremo in Trentino, dove le foreste già colpite dalla tempesta Vaia continuano a soffrire a causa del bostrico. Vi porteremo anche in Sicilia, per raccogliere le testimonianze di chi vive sulla propria pelle le conseguenze dell’emergenza idrica.

Assaggeremo una nuova ricetta di Marisa Maffeo, nella nuova rubrica di cucina green. Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.