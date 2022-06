E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 26 giugno

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 26 giugno alle 13.45 su Italia 1

replica domenica notte su Italia 1

inizieremo parlando dei nuovi incentivi e del bonus su e-bike e monopattini elettrici. Vi mostreremo Zoox, un robo-taxi bidirezionale a guida autonoma in arrivo da San Francisco e andremo a Napoli per scoprire #UnlockTheChange, uno speciale eco-murales in grado di assorbire ogni giorno lo smog prodotto dalle automobili. Nel sesto episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi porteremo lungo la Via Francigena e la Via degli Abati per parlarvi del turismo slow, un modo di viaggiare più green e responsabile, incentrato sull’esperienza e sulla scoperta autentica dei luoghi. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo come l’inquinamento del pianeta passi anche dalla nostra tavola e dagli alimenti che mangiamo. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che il prossimo weekend sbarca a Marrakesh, in Marocco, per il decimo round. La puntata sarà disponibile su, ine sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.