E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 25 giugno

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 25 giugno alle 13.45 su Italia 1 inizieremo con una notizia di economia: il business di Wall Street sul riciclo dei rifiuti. Vi parleremo della grave emergenza rifiuti in cima all’Everest, con il contributo video di uno sherpa nepalese, e di un pesticida naturale pensato per salvaguardare la salute delle api. Vi racconteremo dell’ultima avventura di Giovanni Soldini, un giro del mondo in trimarano alla scoperta del reale stato di salute del mare, tra raccolta dati e incontri con scienziati e attivisti. Scopriremo in che modo la crisi climatica impoverisce i mari italiani e aumenta anche gli eventi estremi. Vi porteremo all'Autodromo di Monza, che sta attuando un ampio programma ambientale nel rispetto del patrimonio verde del Parco di Monza. Così come sta facendo anche quello di Vallelunga.

Vi parleremo di Extreme E e del suo quartier generale viaggiante, la Sant’Elena, l’ex cargo-passeggeri Royal Mail che sta attraccando in Sardegna per l’unica tappa italiana del campionato per Suv totalmente elettrici. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.