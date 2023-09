E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 24 settembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 24 settembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla mobilità elettriche, partendo dalla Cina.

Parleremo di microplastiche, trovate persino nel sangue umano, nei polmoni, nel cervello e nel cuore. Con tutti i prevedibili danni per la nostra salute. Scopriremo di più sulla velocità di diffusione della CO2. Andremo a Obereggen, dove si snoda il primo sentiero di Mindfulness delle Alpi. Un modo per ritrovare sé stessi immersi nella natura. Saremo anche a Milano, per ammirare le opere d’arte esposte alla Triennale per la mostra “Siamo Foresta”. Una riflessione sul dialogo tra pensatori e difensori di questo luogo.

Parleremo di Extreme E, l’unico campionato per Suv totalmente elettrici, che è andato in scena in Sardegna, tra colpi di scena, incidenti senza conseguenze e impegno per l’ambiente.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.