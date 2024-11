E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 24 novembre

Parleremo del Po, dei cambiamenti che lo hanno interessato in passato e di quelli che lo toccheranno in futuro. Andremo in Sicilia per il secondo appuntamento con il viaggio sulle Strade del Gusto, alla scoperta della cultura enogastronomica della provincia di Ragusa. Voleremo anche a Parigi, per parlare dello stop alle auto in centro, e a Las Vegas, che sta lavorando molto sulla propria sostenibilità.