E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 23 luglio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 23 luglio alle 13.45 su Italia 1 inizieremo con una buona notizia, il risparmio nell’utilizzo di gas metano che si è registrato in Italia. Vi racconteremo di un progetto italiano in Amazzonia che, oltre a prendersi cura dell’ambiente, aiuta le comunità locali a uscire alla povertà. Vi mostreremo uno speciale asfalto green che riduce al minimo l’impatto ambientale e andremo a Pompei, dove oltre centocinquanta le pecore ogni giorno contribuiscono in modo sostenibile al mantenimento e alla bonifica dell'erba nel sito archeologico. Un vero e proprio eco-pascolo nell’area verde dei celebri scavi.

Vi parleremo di Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta, che dopo l’appuntamento di Roma dello scorso weekend si prepara per il gran finale di sabato 29 e domenica 30 a Londra.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

