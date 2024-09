E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 22 settembre

In questa puntata daremo il via alla nuova rubrica E-Basta, per dare un freno agli sprechi e vivere in modo più sostenibile. Parleremo di tutela del mare, con un progetto speciale dedicato alle imbarcazioni. Racconteremo la storia di Riccardo Bugari, atleta che percorrerà l’Italia di corsa da Ostia a San Benedetto del Tronto in sette giorni per la salvaguardia degli animali. Vi mostreremo delle speciali turbine che generano energia sui palazzi e scopriremo insieme la storia dei libri di vetta. Andremo a Milano, dove all’interno di un oratorio in un quartiere difficile è stato ristrutturato un campo da basket utilizzando la gomma riciclata di migliaia di sneakers.