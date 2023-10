E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 22 ottobre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 22 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando dei trilioni di euro che servirebbero per affrontare le problematiche legate al clima. Scopriremo di più sull’apporto della NASA nella conservazione dell’habitat degli scimpanzè e sul ruolo fondamentale dei bacini idrici sulle nostre montagne. Faremo delle riflessioni sulla Pianura Padana che, come sappiamo, è l’area più inquinata d’Europa. Parleremo di uno studio dell'Università di Anversa, che rilevato la presenza di PFAS nelle cannucce di carta. Andremo a Venezia, dove la Nave Scuola Palinuro ha ospitato la mostra di Marevivo “Only One”. Un’occasione per riflettere sull’inquinamento marino da microfibre. Vi porteremo sulle colline sopra a Genova, dove sono andati in scena i mondiali di Plogging, la disciplina che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.