E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 21 gennaio

Domenica 21 gennaio alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet.

Parleremo di arte green e di murales che divorano lo smog insieme all’artista Iena Cruz. Visiteremo un palazzo del Seicento, Palazzo Moroni, che ha saluto creare un perfetto equilibrio con la natura, diventando un angolo di campagna in pieno centro urbano. Ci immergeremo nel dibattito sulla Plastic Tax, che non riesce a mettere d’accordo ambientalisti e industriali. Discuteremo di un’altra proposta di legge, quella per rendere obbligatoria per i ristoratori la Doggy Bag. Scopriremo i segreti del “linguaggio” dei capodogli. Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.