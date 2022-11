E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 20 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 20 novembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi energetica che sta colpendo i vari paesi europei e in particolare sull’impatto di questo problema sull’attività sciistica. Vi mostreremo il più grande impianto al mondo di aspirazione di anidride carbonica, una tecnologia all’avanguardia realizzata in Wyoming. Vi porteremo nelle Langhe, dove è stato testato un metodo innovativo e del tutto naturale per salvare i vigneti del Barbaresco dai danni provocati da un insetto chiamato Tignoletta. Faremo anche un bilancio della COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è chiusa oggi a Sharm el-Sheikh e ascolteremo le dichiarazioni di alcuni dei suoi protagonisti.

Lanceremo la nuova rubrica E-Christmas che ci accompagnerà fino a Natale con degli accorgimenti per vivere le feste in modo più green.

Vi parleremo di Extreme E, l’unico mondiale per Suv totalmente elettrici del pianeta, che il prossimo fine settimana correrà in Uruguay e come sempre metterà parallelamente in campo progetti legati alla cura dell’ambiente. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.