E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 18 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 18 dicembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul mercato delle auto elettriche e sui costi dei carburanti, cercando di capire in particolare perché il diesel sia più caro della benzina. Incontreremo il velista Giovanni Soldini, che ci presenterà la sua nuova barca progettata nel pieno rispetto dell’ambiente. Vi porteremo a Venezia, dove un gruppo di gondolieri sommozzatori si impegna a ripulire dai rifiuti i canali della Serenissima. Andremo poi negli Stati Uniti, dove per la prima volta nella storia, in un laboratorio della California, è stata prodotta una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Parleremo di animali e di un progetto per difenderli dalla Leishmaniosi intervenendo direttamente sul territorio.

Avremo un nuovo appuntamento con la rubrica E-Christmas, che ci accompagnerà fino a Natale con degli accorgimenti per vivere le feste in modo più green. In questo appuntamento speciale Tessa Gelisio vi consiglierà un gustosissimo menù sostenibile da portare sulle vostre tavole natalizie.

Vi parleremo di Formula E, che il 14 gennaio a Città del Messico ripartirà con la nona stagione e che avrà macchine completamente nuove: più potenti, più veloci e in grado di rigenerare oltre il 40% dell’energia utilizzata in gara. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.