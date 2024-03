E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 17 marzo

Il nostro magazine green all’insegna della sostenibilità torna in onda domenica 17 marzo alle 14:00 su Italia 1

Domenica 17 marzo alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet.

Faremo il giro del mondo in bicicletta con Paola Gianotti, ultracycler e attivista ambientale. Parleremo di allevamenti intensivi, con un’intervista a Giulia Innocenzi, che insieme a Pablo D'Ambrosi ha firmato il documentario "Food For Profit". Scopriremo di più sugli effetti del cambiamento climatico sul settore vinicolo. Andremo a Rho per conoscere il più grande impianto di riciclo tessile del Nord Italia.

Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.