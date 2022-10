E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 16 ottobre

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione la prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 16 ottobre alle 14.00 su Italia 1

sarà dedicata al cibo. Inizieremo facendo un punto sugli attuali rincari legati agli alimenti base e spostando poi il focus sullo spreco alimentare, nel nostro Paese e a livello mondiale. Ma parleremo anche di declinazioni positive, come un’iniziativa di Slow Food nel borgo toscano di Guinadi. Vi porteremo a Milano, dove i cittadini hanno dato vita a una nuova foresta urbana, capace di generare miglioramenti ambientali e di produrre cibo, e sulla Costiera Amalfitana, dove viene ricavata energia alternativa da arance e limoni. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e andremo nelle case dei piloti per scoprire cosa mangiano e che rapporto hanno con il cibo in un’ottica di sostenibilità.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,

in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus

con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.