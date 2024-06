E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 16 giugno

Ascolteremo la storia di Silvia Moroni, content creator green che usa la creatività per raccontare la sostenibilità sui social. Parleremo di cause climatiche, ascoltando la testimonianza di una delle rappresentanti delle Anziane per il Clima. Vi mostreremo delle barche elettriche in Nuova Zelanda e alcune particolari tecnologie per tutelate gli impollinatori e i loro habitat.