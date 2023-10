E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 15 ottobre

La prossima puntata di E-Planet in onda domenica 15 ottobre alle 13.45 su Italia 1 sarà dedicata alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, un'occasione per promuovere un futuro alimentare più sostenibile. Inizieremo parlando dell’impatto dell’inflazione su frutta e verdura, legato ai cambiamenti climatici. Approfondiremo il tema ancora troppo grave dello spreco alimentare, analizzandone alcuni numeri. Vi porteremo alla Food Genius Academy, scuola di cucina professionale, dove lo chef Franco Aliberti ci spiegherà come utilizzare gli scarti per tre ricette buone, semplici e anti-spreco. Andremo anche a Torrita di Siena, dove un ex rifugio antiaereo ospita ora una vertical farm sotterranea. Vi mostreremo dei sensori hi-tech per un’agricoltura più sostenibile e smart.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden, che questa settimana avrà un focus sugli scarti alimentari da riutilizzare in giardino.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.