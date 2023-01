E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 15 gennaio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 15 gennaio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul mercato delle auto elettriche in Europa, con un focus in particolare su Svizzera e Svezia, tra sovvenzioni e problematiche. Vi parleremo di un’azienda svizzera che punta a recuperare dall’oceano e a riciclare 160mila tonnellate di plastica l’anno. Vi porteremo a Marina di Pisa per parlarvi di energia ricavata dal mare. E a Napoli, per una mostra anomala, realizzata con i rifiuti raccolti sulle spiagge, che sensibilizza sulla necessità di modificare i nostri comportamenti. Sempre in Campania, in provincia di Salerno, vi mostreremo il primo impianto di “batteria di sabbia”, un innovativo sistema di stoccaggio di energia termica basato su un letto di sabbia fluidizzato (energy from the sand) alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Scopriremo il lato più green di Nico Rosberg, Campione del mondo di Formula 1 e Team Principal di una squadra di Extreme E, che ha mantenuto la promessa di tornare in Sardegna dopo la tappa del campionato di Suv elettrici della scorsa estate. Il motivo è nobile: piantare 4mila alberi nei territori distrutti dagli incendi. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.