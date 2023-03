E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 12 marzo

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 12 marzo alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sugli investimenti record del 2022 nelle energie rinnovabili. Parleremo di un suggestivo mezzo elettrico, realizzato da una startup keniana e del progetto di un ricercatore italiano premio Nobel per “dare la parola” agli alberi, un sensore in grado di monitorare lo stato di salute delle piante. Andremo a Napoli, dove è arrivata una mostra itinerante sull’oceano e a Rovereto, dove è stata sviluppata una nuova tecnologia 100% green basata sull’idrogeno. Vi mostreremo anche il progetto di una onlus italiana in Amazzonia per prevenire e monitorare gli incendi, con un’intervista alla sua presidentessa, Tessa Gelisio. Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta, che si prepara per lo sbarco in Brasile dove tra due settimane non mancheranno adrenalina e incidenti. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.