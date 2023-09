E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 10 settembre

Il nostro magazine green all’insegna della sostenibilità torna in onda domenica 10 settembre alle 14.00 su Italia 1

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 10 settembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla stretta della Cina su alcuni materiali utilizzati nella produzione delle auto elettriche. Parleremo del catamarano a zero emissioni acquistato da Fernando Alonso e dell’unione tra e-bike e geologia sui sentieri delle Dolomiti. Andremo a Stromboli, la cui rinascita dopo gli incedi dello scorso anno passa anche attraverso il prestigioso Premio Stromboli, giunto quest’anno alla terza edizione. Vi faremo conoscere la splendida Villa Arconati, conosciuta come la piccola Versailles della Lombardia, che di recente ha promosso un importante progetto di restauro e che conserva una particolare attenzione anche agli aspetti naturalistici. Vi mostreremo alcuni dati drammatici sullo scioglimento dei ghiacciai alpini.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.