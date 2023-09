E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 1 ottobre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 1 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sui sussidi legati ai combustibili fossili. Parleremo di una culla in grado di nutrire le piante più piccole nei processi di riforestazione e di un progetto di riqualificazione in un quartiere di Milano, pensato per migliorare la qualità dell’aria. Resteremo a Milano per parlare di moda e sostenibilità, grande protagonista sulle passerelle dell’ultima fashion week. Sempre in Lombardia, conoscere meglio la Via delle Sorelle. Un nome suggestivo che indica uno speciale cammino tra Bergamo e Brescia, le due città Capitale della Cultura 2023.

Parleremo di mobilità elettrica, che passa anche attraverso la realizzazione di supercar dai numeri sensazionali, per spingersi al limite e testare le potenzialità delle auto del futuro. È il caso della nuova creazione a firma Pininfarina.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.